Влада тихоокеанської острівної країни Тонґа заявила про загрозу цунамі, викликану виверженням підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. У зв'язку з цим з королівського палацу в столиці країни Нукуалофе вирішили евакуювати короля Тупоу VI.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що велика хвиля, що виникла після виверження вулкана, затопила низку районів Нукуалофи, у тому числі й зону в безпосередній близькості від королівського палацу.

У деяких районах спостерігали хвилі заввишки до півтора метра. Очевидці також повідомляють про дощ з попелу в столиці острівної країни, розташованої всього за 65 кілометрів на північ від вулкана.

Тому влада Тонґа закликала жителям залишити прибережні райони та відкрила центри евакуації. Попередження про загрозу цунамі поширили й на деякі райони Нової Зеландії, Австралії та низки островів Тихого океану.

Що відомо

25 грудня 2021 року влада Канарських островів офіційно оголосила про завершення виверження вулкана Кумбре-В'єха на острові Ла-Пальма, яке тривало 85 днів.

Вулкан Кумбре-В'єха (з іспанської Cumbre Vieja – "Стара Вершина") на Канарах прокинувся 19 вересня і почав викидати струмені лави та попелу в повітря.

Іспанський уряд класифікував острів Ла-Пальма як зону лиха через виверження вулкану.

У грудні на індонезійському острові Ява сталося виверження вулкану Семеру. За даними влади, загинули понад пів сотні людей, ще майже сотня місцевих мешканців постраждали.

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