Коронавірус діагностували ще у 2953 мешканців Львівщини

На ранок середи, 2 лютого, у Львівській області діагностували 2953 нових випадки захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали 623 людини, ще 13 — померли.

Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 7289 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2953 людей", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький — 114;

Золочівський — 84;

Львівський — 1838 (м. Львів – 1025);

Самбірський — 131;

Стрийський — 319;

Яворівський — 255;

Червоноградський — 212.

У стаціонарах перебувають 2104 людини. Ліжкова мережа заповнена на 39,36 %. У реанімації перебуває 142 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 53.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 266 298 людей. Померли — 6243 людей. Одужали від коронавірусної інфекції — 216 601.

Що відомо

Станом на 31 січня у львівському "Охматдиті" розгорнули 50 додаткових місць для дітей, хворих на коронавірус. Також кількість ліжкомісць збільшили у дитячій лікарні, що на Орлика. Відтак у лікарнях міста зможуть прийняти до 300 дітей.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Питання про запровадження "червоної" зони карантину на Львівщині відтермінували. Таке рішення у п'ятницю, 28 січня, ухвалили члени державної комісії ТЕБ і НС. Питання мають розглянути через тиждень. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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