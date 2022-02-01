Мешканець Кривого Рогу Сергій Філін створює дерев’яні скульптури у вигляді казкових героїв. Ними прикрасив майданчик біля двору багатоповерхівки.

Зі зламаного дерева або пенька

Суспільному чоловік розповів: прикрасити майданчик біля будинку, де мешкає, вирішив рік тому.

Спершу встановив паркан.

Суспільне Дніпро Паркан з пугачем

"Думаю, треба зробити як у селі. А як зробити? Пішов дошки збирав, потім їх трохи прикрасив. А потім на дошці я побачив око пугача, і болгаркою просто взяв та й так домалював, щоб було схоже на пугача", - розповідає чоловік.

Після паркану Сергій встановив на майданчику смітник, лавку та криницю.

Дерев`яні витвори криворіжець робить у своїй майстерні, біля будинку. Каже: майбутній образ з`являється в голові, коли він дивиться на деревину. А матеріал знаходить прямо на вулиці, це може бути пеньок або зламане дерево.

Суспільне Дніпро Майстерня Сергія Філіна

Виготовлення однієї скульптури займає близько двох тижнів.

Надихнув побратим

З 2015 по 2017 рік Сергій Філін служив у зоні АТО, в батальйоні Айдар. Як повернувся зі служби, то почав займатися деревообробкою. На це, розповідає, його надихнув побратим Павло.

"Він просто дав мені таку впевненість. Я взагалі-то люблю малювати, але ж люблю малювати олівцем. А фарбами - постійно мав страх. То він мені просто каже: пробуй, не бійся, давай пробуй, нічого страшного", - говорить майстер.

Саме у своїй майстерні Сергій відчуває психологічний спокій та відпочиває. Говорить, проводить тут майже увесь вільний час.

Сусід чоловіка, Володимир, розповідає, що перехожі часто зупиняються біля дерев`яного майданчика та фотографуються. А влітку тут завжди грають діти.

Суспільне Дніпро Криниця, виготовлена майстром

"Це людина, яка не шкодує ні своїх сил, ні здоров`я, займається ось таким мистецтвом. Дуже приємно усім людям, котрі тут живуть, і котрі проходять повз цю красу. Багато дітей зупиняються, фотографуються", - говорить сусід.

Дерев`яному майданчику вже майже рік. Сергій каже, нещодавно придбав деревообробний станок і планує прикрасити деревом сходи до під'їзду будинку. Надалі хоче перетворити своє хобі у заробіток.

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