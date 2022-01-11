Музикант із Черкащини майструє електрогітари

Музикант із міста Сміла на Черкащині, Олександр Богуславський змайстрував понад два десятки електрогітар. Майстер не тільки повторює світові моделі електрогітар, а й додає їм кращого звучання. Про це чоловік розповів Суспільному.

Свій перший інструмент виготовив разом із другом у дев'ятому класі.

Олександр Богуславський, він змайстрував понад 20 електрогітар. Класичну модель електрогітари Stratocaster він виготовив із дикої груші.

Суспільне Черкаси Класична модель електрогітари, яку майстер виготовив із дикої груші

"Це – суцільний шматок цієї груші. Я вирішив спробувати, як вона буде звучати саме на Fender. Корпус я вже зробив. Панель купив, тому що у нас такого пластику немає, а решту купував у наших музикантів, дещо в Америці. В прикрученому вигляді воно буде ось так", – розповів пан Олександр.

Суспільне Черкаси Майстер, музикант Олександр Богуславський

Через любов до музики та бажання мати власну електрогітару він разом із другом у дев'ятому класі виготовив перший інструмент.

"Ми почали збирати інформацію, пішли до хлопців, почули, як звучить гітара, і ми вже тоді накреслили форму, яка нам найбільше сподобалася, і до кінця десятого класу ми її зробили", – розповів майстер.

Він додав: серйозно взявся за створення електрогітар у 92-му році.

"Я зробив собі SG (модель гітари — ред.). Просто спробував пограти на ньому, і він мені більше сподобався, ніж мій Les Paul за зручністю та доступністю. Тоді прийшов до мене знайомий музикант, спробував зіграти та відразу замовив мені таку саму модель. Так все і почалося", – прокоментував музикант.

Відтоді, зазначив, постійно експериментує з товщиною інструмента, грифами та породами деревини, адже останнє, додав, і робить звук гітари унікальним.

"Люди вважають, що дерево в гітарі – це другорядне. Насправді якщо дерево не звучить, то ні звукознімачі, ні електроніка не рятує", – пояснив Олександр Богуславський.

До світових моделей гітар майстер додає власні "родзинки".

"Моя гітара товстіша, ніж оригінальна, на дев'ять міліметрів. Я додав інкрустацію в центральний блок. Там всього два трикутники, а я додав сюди "зелене вухо" – це дорогий сорт перламутру", – додав гітарний майстер.

Зауважив: його "почерк" можна впізнати.

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