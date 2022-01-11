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Музикант із Черкащини майструє електрогітари
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Музикант із Черкащини майструє електрогітари

Марина Денисенко Вікторія Гончарук
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Музикант із Черкащини майструє електрогітари Суспільне Черкаси

Музикант із міста Сміла на Черкащині, Олександр Богуславський змайстрував понад два десятки електрогітар. Майстер не тільки повторює світові моделі електрогітар, а й додає їм кращого звучання. Про це чоловік розповів Суспільному.

Свій перший інструмент виготовив разом із другом у дев'ятому класі.

Олександр Богуславський, він змайстрував понад 20 електрогітар. Класичну модель електрогітари Stratocaster він виготовив із дикої груші.

Музикант із Черкащини Олександр Богуславський змайстрував понад 20 електрогітарСуспільне Черкаси

Класична модель електрогітари, яку майстер виготовив із дикої груші

"Це суцільний шматок цієї груші. Я вирішив спробувати, як вона буде звучати саме на Fender. Корпус я вже зробив. Панель купив, тому що у нас такого пластику немає, а решту купував у наших музикантів, дещо в Америці. В прикрученому вигляді воно буде ось так", – розповів пан Олександр.

Музикант із Черкащини змайстрував понад 20 електрогітарСуспільне Черкаси

Майстер, музикант Олександр Богуславський

Через любов до музики та бажання мати власну електрогітару він разом із другом у дев'ятому класі виготовив перший інструмент.

"Ми почали збирати інформацію, пішли до хлопців, почули, як звучить гітара, і ми вже тоді накреслили форму, яка нам найбільше сподобалася, і до кінця десятого класу ми її зробили", – розповів майстер.

Він додав: серйозно взявся за створення електрогітар у 92-му році.

"Я зробив собі SG (модель гітари — ред.). Просто спробував пограти на ньому, і він мені більше сподобався, ніж мій Les Paul за зручністю та доступністю. Тоді прийшов до мене знайомий музикант, спробував зіграти та відразу замовив мені таку саму модель. Так все і почалося", – прокоментував музикант.

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Відтоді, зазначив, постійно експериментує з товщиною інструмента, грифами та породами деревини, адже останнє, додав, і робить звук гітари унікальним.

"Люди вважають, що дерево в гітарі – це другорядне. Насправді якщо дерево не звучить, то ні звукознімачі, ні електроніка не рятує", – пояснив Олександр Богуславський.

До світових моделей гітар майстер додає власні "родзинки".

"Моя гітара товстіша, ніж оригінальна, на дев'ять міліметрів. Я додав інкрустацію в центральний блок. Там всього два трикутники, а я додав сюди "зелене вухо" – це дорогий сорт перламутру", – додав гітарний майстер.

Зауважив: його "почерк" можна впізнати.

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