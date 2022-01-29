Запорізька майстриня малює на пташиному пір'ї

Запорізька майстриня Яна Ясунас малює тварин, казкових персонажів, а також портрети людей, акриловими фарбами на пір'ї птахів.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Маргарита Галіч, яка побувала в гостях у художниці та спостерігала за творчим процесом.

Близько п'ятнадцяти років тому Яна Ясунас разом із чоловіком мала пересувний зоопарк, із яким їздила на виставки. Двічі на рік птахи у зоопарку линяли, а жінці шкода було викидати скинуте пір'я. Тож, вона почала його збирати та сортувати за видами птахів і за кольорами: довге синьо-жовте пір'я папуг, сіре — індика, та довге біле пір'я лебедя. Свою колекцію Яна зберігає у коробках зі спеціальними пігулками, щоб захистити майбутній матеріал для картин від комах.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Власне, малювати на пір'ї вона почала у 2014 році. Пізніше зробила п'ятирічну перерву, але зараз повернулася до цього виду творчості. Художньої освіти жінка не має (за фахом вона — біологиня), але любить малювати з дитинства.

Для створення малюнку на пір'ї Яна витрачає від кількох годин до кількох днів. Спочатку протирає пір'їнки спиртом. Іноді поєднує декілька штук за допомогою клею ПВА. Потім ґрунтує "полотно" білою фарбою. А після цього пензликами наносить малюнки.

Фото: Суспільне Запоріжжя Яна Ясунас

“Я спочатку беру пір'я, дивлюся на нього, потім підбираю малюнок, який можна зобразити. Буває, що він там заломлюється і не дуже красиво виходить. Тому, якщо там довге пір'я, то поперек вже не намалюєш, треба щось довжелезне. А потім вже тематику вибираю”, — розповідає майстриня.

Вона зазначає що такі картини важливо правильно зберігати, щоб вони не псувались, — берегти від спеки, зокрема не вішати біля батарей.

Фото: Суспільне Запоріжжя

“Я обробляю перо, потім кладу його до морозилки на добу прямо в рамці, потім заклеюю рамку, щоб туди нічого не проникло, але можна підстрахуватися і купувати пластиночки проти молі або нашийник від бліх, нарізати його ззаду приклеїти", — зазначає Яна.

Окрім пір'я майстриня розмальовує черепи тварин (знаходить їх під час мандрівок Україною). Черепи ретельно миє та висушує, а тоді наносить малюнки.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Яна Ясунас каже, має ще багато ідей, як подарувати "друге життя" предметам, перетворивши їх на прикраси для інтер'єру.

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