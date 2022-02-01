Бюро економічної безпеки влаштувало обшуки на підприємствах групи "Метінвест", яка належить бізнесменам Рінату Ахметову та Вадиму Новинському, в Кривому Розі. Слідчі дії відбуваються за підозрою в ухилянні від сплати податків.

"БЕБ проводить слідчі дії на підприємствах, які під час проведення господарської діяльності із видобутку та переробки корисних копалин занижували рентну плату за користування надрами. Такими діями службові особи компаній, у період 2018 - 2020 рр., здійснили умисне ухилення від сплати податків у сумі близько 18 млрд грн, чим завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах", — повідомила пресслужба БЕБ.

Як відзначається, відкрито кримінальне провадження за фактами умисного ухилення від сплати податків службовими особами чотирьох підприємств.

Натомість у "Метінвест" такі дії назвали "тиском на бізнес".

"Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес Групи з боку силових структур – дії правоохоронних органів (представників СБУ, БЕБ та прокуратури) супроводжуються численними порушеннями, обшуки проводяться неправомірно, без будь-яких правових підстав вилучається комп'ютерна техніка, чиниться тиск на працівників підприємства, частково паралізовано господарську діяльність", — йдеться у "Метінвест".

У компанії звинуватили правоохоронців в "обході податкового законодавства" та спробах встановити нові податкові зобов'язання для бізнесу.

Що відомо

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що перегляне та "активізує розслідування цілої низки кримінальних проваджень" відносно "суб’єктів господарювання та окремих осіб з орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики".

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