ВАКС призначив екссудді Чаусу заставу у понад 700 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому судді Миколі Чаусу, якого звинувачують в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів, запобіжний захід у вигляді застави у 717 900 гривень.

Екссуддя перебував під домашнім арештом з серпня 2021 року. У своєму рішенні ВАКС відзначив, що за Кримінальним кодексом, загальний строк домашнього арешту під час досудового розслідування не може бути більшим, ніж 6 місяців. Термін у пів року домашнього арешту Чауса закінчується 3 лютого, тому запобіжний захід необхідно було змінити, передає "Центр протидії корупції".

Обвинувачення просило суд замінити запобіжний захід на тримання під вартою, однак задовольнив клопотання тільки частково. Тепер екссуддя має внести заставу протягом 5 днів. Водночас він і надалі має утримуватися від спілкування зі свідками, здати паспорт та носити електронний браслет. Обмеження залишаться чинними протягом двох місяців.

Що відомо

У 2016 році суддю Миколу Чауса затримали при отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів у справі щодо торгівлі наркотиками. За даними НАБУ, отримані гроші він закопував на своєму городі у літрових банках. Однак заарештувати суддю не вдалося, оскільки парламент не дав на це дозвіл. Згодом Чаусу вдалося втекти до Молдови. У листопаді 2016 року НАБУ повідомило, що Інтерпол оголосив його у міжнародний розшук.

Чауса також підозрювали у тому, що під час Революції гідності, взимку 2014-го, він засуджував автомайданівців за фальсифікованими протоколами. Його намагалися притягти до відповідальності, однак у лютому 2016 року Вища рада правосуддя не знайшла підстав звільнити суддю.

у лютому 2016 року Вища рада правосуддя не знайшла підстав звільнити суддю. 3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан повідомив, що у Кишиневі невідомі викрали суддю-втікача. Згодом цю інформацію підтвердила поліція Молдови. Пізніше МЗС Молдови заявив, що Чаус опинився в Україні разом із викрадачами.

30 липня СБУ й НАБУ повідомили, що Микола Чаус перебуває в Україні. НАБУ (яке й вело розслідування щодо імовірного хабарництва екссудді) стверджувало, що Служба безпеки "викрала" Чауса, там це заперечили (СБУ розслідує іншу справу, де фігурує Чаус, — про його імовірне викрадення й катування).

Вищий антикорупційний суд 4 серпня обрав запобіжний захід Чаусу у справі про хабарництво. Судді призначили Чаусу цілодобовий домашній арешт. Крім того, Чаус зобов'язаний носити електронний браслет для стеження.

Згідно з даними розслідування молдовського RiSE Moldova та українського "Слідство.інфо", до зникнення Чауса можуть бути причетні четверо громадян України, а генпрокурор Молдови заявив, що серед причетних — держустанови України. Одного з підозрюваних було затримано у Молдові 9 травня.

У Вищому антикорупційному суді 30 листопада відбулося перше засідання по суті щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Його звинувачують в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів США.

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