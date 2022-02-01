На Донбасі для участі у ЗНО планують зареєструвати 20 тисяч осіб

Відсьогодні, 1-го лютого, розпочалась реєстрація на основну сесію ЗНО. Триватиме вона до дев’ятого березня. Про умови реєстрації та кількість тих, хто планує взяти участь у ЗНО, Суспільному розповів директор Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти Володимир Власов.

Для того, щоб зареєструватися, потрібно зайти на сайт центру оцінювання якості освіти, та заповнити реєстраційну форму. Якщо учасник бажає скласти більше п’яти предметів, то їх потрібно буде оплатити.

"Перш за все треба приготувати копію паспорту, фотокартку 3 на 4, яка відповідає досягнутому віку, а також заповнити реєстраційну картку. Ті особи, які не планують складати ДПА (Державна підсумкова атестація — ред.), готують такий же перелік документів, але додають до нього копію свідоцтва про середню освіту", — повідомив Володимир Власов.

Цього року, каже директор Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти, в Луганській та Донецькій області на участь у ЗНО планують зареєструвати 20 тисяч осіб.

Що відомо

Вартість складання історії України, географії, фізики та хімії складатиме 354 грн. Щоб додатково скласти одну з іноземних мов, потрібно буде сплатити 789 грн.

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