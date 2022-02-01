Під час спільної операції НАБУ та САП в Києві 1 лютого затримано представника одного зі столичних забудовників. Він намагався дати хабаря голові Державній інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) в обмін на дозвіл про введення в експлуатацію житлового будинку.

Про це повідомляє сайт НАБУ.

За даними слідства, затриманий запропонував очільнику ДІАМ близько 120 тисячі доларів США за те, аби інспекція незаконно видала сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки в Києві, попри наявні порушення.

Наразі триває досудове слідство, готується підозра затриманому.

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