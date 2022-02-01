Спортсменка з Хмельницького Ольга Полюк цьогоріч увійшла в список п’яти фрістайлерів, які братимуть участь у ХХІV Зимових Олімпійських іграх. Змагання стартують 4 лютого 2022 року в Пекіні.

Про це Суспільному розповіла начальниця управління молоді та спорту Хмельницької обласної адміністрації Наталія Томусяк.

За словами посадовиці, цьогорічна Олімпіада стане для хмельницької спортсменки четвертою в кар’єрі. У 2010 році в Ванкувері Ольга була 20-ою, у 2014 в Сочі - 15-ою, а в 2018 у Пхьончхані - 16-ою.

«За сумою набраних балів на етапах Кубку світу Ольга Полюк посідає в рейтингу 10 місце, а відтак спортсменка отримала шанс знову позмагатися за олімпійські нагороди. Оля завжди ставить спорт на перше місце у своїх пріоритетах. Уже з 5 лютого вона тренуватиметься у Пекіні», - каже Наталія Томусяк.

Протягом 2022 року, зі слів Наталії Томусяк, Ольга Полюк, як одна з найкращих спортсменок Хмельниччини, отримуватиме персональну підвищену стипендію у розмірі 10 тисяч гривень, призначену за розпорядженням голови Хмельницької ОДА.

На ХХІV зимових іграх вперше проведуть командні змагання з фристайлу, які заплановані на 10 лютого. А ось вже 13 лютого на Ольгу Полюк чекатиме кваліфікація. Фінал змагань – 14 лютого.

У Пекіні в лижній акробатиці Україну, окрім хмельничанки Ольги Полюк, представлятимуть Олександр Абраменко з Миколаєва, Дмитро Котовський та Анастасія Новосад з Рівного, а також закарпатець Олександр Окіпнюк.

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