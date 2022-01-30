270 спортсменів взяли участь у турнірі з дзюдо у Хмельницькому

Відкритий турнір з дзюдо відбувся сьогодні, 30 січня, у Хмельницькому. Про це Суспільному розповів його організатор Олексій Жижанов. За його словами, провели його з дотриманням усіх карантинних норм. Участь у змаганнях взяли 200 спортсменів молодшої вікової категорії та 70 спортсменів старшої вікової категорії. Як відбувались змагання дзюдоїстів, розповість Суспільне.

Учасник змагань Федір Бачурін приїхав з Києва. Розповідає: "Було складно перемогти суперника через один захват, через плече. Якщо б цього захвату не було би, я б зайняв перше місце".

Хмельницький відкритий турнір - це перші великі змагання Федора, говорить його брат Володимир Бачурін: "Півтора роки він займається. До цього змагався тільки на міських змаганнях. Це - перший великий виїзд, де перший бій програв, але всі інші - виграв".

Серед учасників турніру з дзюдо є й дівчата. Чернівчанка Єлизавета Морар вибороти перемогу не змогла. Про суперницю каже, що вона дуже різка і упевнена в собі.

Головний суддя змагань Андрій Надопта каже, що змагання - це оцінка рівня спортсменів: "Тут є гарні кидки, сутички, будемо говорити, професійні. Сутички цікаві, запеклі, хоч для когось це перші змагання. Ми маємо певні настанови від федерації дзюдо України щодо ведення боїв серед молодших спортсменів: ми їх ставимо в захват, дивимося, щоби не брали неправильні захвати, зупиняємо, пояснюємо, вчимо".

Організатор відкритого турніру Олексій Жижанов говорить, що учасники змагались у двох вікових групах. Додає: "На змагання приїхали спортсмени з Києва, Волинської, Житомирської, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей. Загалом, десь близько 200 спортсменів різної вікової групи".

По завершенню змагань свої нагороди отримали переможці.

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