У Хмельницькому 120 спортсменів змагалися з бойового гопака

120 спортсменів з шести областей України змагалися на відкритому чемпіонаті Хмельницької області з бойового гопака. Як розповів Суспільному тренер Хмельницької школи бойового гопака Андрій Томусяк, такі змагання влаштовують хоча б двічі на рік, щоб спортсмени не втратили форму і могли набувати змагальний досвід.

Учасники відкритого чемпіонату Хмельницької області з бойового гопака змагаються в п'яти дисциплінах. Після однотанів-боїв із тінню-спортсмени спарингують в розділі "Забава".

Учасник із Хмельницького Захар Лебідь, який переміг у сутичці в цій дисципліні, каже: у таких безконтактних поєдинках важливо за кілька секунд до удару зупинити його, а супернику, вчасно ухилитися.

"Правильно, тактично провести бій, стежити за противником і намагатися не попасти в нього в дотик", - говорить Захар Лебідь.

Суперник учасника з Чернівців Дмитра Атаманюка удар пропустив. Сутичку виграв Дмитро. Спортсмен розповідає, цей поєдинок для нього не був легким.

Фото: Суспільне Поділля Учасники відкритого чемпіонату Хмельницької області з бойового гопака змагаються в пяти дисциплінах

"Суперник добре себе показував. Хорошо атакував, добре показував удари, технічний суперник", - каже хлопець.

Тренер Хмельницької школи бойового гопака Андрій Томусяк каже, серйозних травм діти завдати не можуть. Навіть у безконтактних розділах мають мінімальну амуніцію: капи й мушлі.

"Цього достатньо для захисту, та коли в нас іде дисципліна борня, то діти вдягають вже шоломи, рукавички, щитки на ноги, капи, мушлі - повну амуніцію, щоб не травмуватися", - каже тренер.

До участі в змаганнях допускалися спортсмени від шести років. Зі слів Андрія Томусяка, командних місць на цьому чемпіонаті не визначають, тільки особисті-в 5-ти дисциплінах та в кожній ваговій і віковій категорії.

Читайте також