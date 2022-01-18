Кращим спортсменам Хмельниччини призначили стипендії. Хто і скільки отримав

Кращим спортсменам Хмельниччини, за розпорядженням голови Хмельницької обласної адміністрації, призначили персональні стипендії. У 2022 році на виплату таких стипендій передбачили у бюджеті області 2 мільйони гривень. Їх розподілили між 50 спортсменами.

Про це йдеться на офіційному сайті Хмельницької облдержадміністрації.

За інформацією пресслужби Хмельницької ОДА, цьогоріч було внесено зміни, відповідно до яких на стипендію можуть претендувати також спортсмени з інших регіонів, які виявили бажання виступати за Хмельниччину.

«Відтепер нашу область будуть представляти Михайло Романчук, який раніше представляв Рівненщину, Ірина Попова з Харківщини та Марія Горелова з Херсонщини. Це спортсмени світового рівня, що є призерами чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських ігор», - йдеться в інформації.

Підвищену стипендію від Хмельницької ОДА цього року, згідно інформації Хмельницької ОДА, щомісячно отримуватимуть такі спортсмени:

Романчук Михайло (ІІ місце та ІІІ місце ХХХІ літніх Олімпійських ігор з плавання) – 17 тисяч гривень

Марущак Аліна (І місце чемпіонату світу та Європи з важкої атлетики) – 15 тисяч гривень

Бех-Романчук Марина (V місце ХХХІ літніх Олімпійських ігор з легкої атлетики, І місце Чемпіонату Європи) – 12 тисяч гривень

Полюк Ольга (кандидат на участь в олімпійських іграх (елітна група) – 10 тисяч гривень

Попова Ірина (ІІІ місце чемпіонату світу з велосипедного спорту та ІІІ місце чемпіонат Європи) – 10 тисяч гривень

Тітаренко Дмитро (V місце чемпіонату Європи з велосипедного спорту) – 5 тисяч гривень

Лісінська Анастасія (V місце чемпіонату Європи з боксу) – 5 тисяч гривень

Ломачинська Ангеліна (ІІІ місце чемпіонату Європи з важкої атлетики) – 5 тисяч гривень

Мазурик Олег (V місце чемпіонату світу зі стрибків на батуті) – 5 тисяч гривень

Горелова Марія (ІІІ місце чемпіонат світу з легкої атлетики серед юніорів) – 4 тисячі гривень

Салабай Денис (ІІІ місце чемпіонату світу з боксу серед молоді) – 4 тисячі гривень.

Крім стипендій від Хмельницької обласної адміністрації, Марині Бех-Романчук, Ользі Полюк, Михайлові Романчуку та Аліні Марущак призначено персональні стипендії Хмельницького міського голови у розмірі 10 тисяч гривень щомісячно. Про це зазначається у рішенні виконкому Хмельницької міськради. Ще 17 хмельницьких спортсменів цьогоріч отримуватимуть від Хмельницького міського голови щомісячну стипендію у розмірі 50% від мінімальної заробітної плати (3 тисячі 250 гривень). За підрахунками Суспільного, на виплату стипендій кращим спортсменам міста цьогоріч з міського бюджету візьмуть понад 1,1 мільйона гривень.

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