Рада переоснастить систему для голосування депутатів

Верховна рада має намір переоснастити систему для голосування народних депутатів. Можливо стане доступною система віддаленого доступу до документів та порядку денного.

Про це заявив перший заступник Голови Верховної ради Олександр Корнієнко.

Корнієнко повідомив, що один з двох проєктів модернізації місць для голосування передбачає можливість віддалено працювати з документами та порядком денним пленарних засідань.

Крім цього, проєкт модернізації передбачає заміну крісел депутатів. За словами Олександра Корнієнка, на цьому етапі слід буде врахувати історичну цінність будівлі українського Парламенту та здійснити необхідні роботи без пошкодження її архітектурної цілісності.

Що відомо

Верховна рада планує встановити у сесійній залі додаткові камери, заборонити "кнопкодавам" відвідувати пленарні засідання й опрацювати механізм голосування лише зі свого місця у рамках боротьби з неперсональним голосуванням.

21 грудня 2021 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допустив запуск онлайн-голосування Верховної ради і проведення сесії парламенту онлайн у екстрених випадках та для певного виду законопроєктів.

8 грудня 2021 року Олександр Корнієнко анонсував, що робоча група з питань реформування Верховної ради почала напрацьовувати конкретні пропозиції задля підвищення ефективності парламентської роботи.

Раніше голова ВР Руслан Стефанчук заявив про можливість запровадження онлайн-голосування.

Корнієнко повідомив, що робота половини комітетів Верховній Раді відбувається у гібридному форматі — частина засідань у Zoom.

Верховна рада на засіданні 15 липня підтримала у другому читанні законопроєкт №5495 "Про особливості надання електронних публічних послуг".

До 2024 року Мінцифри планує перевести в онлайн 100% послуг, які надає держава.

У Верховній раді 2 березня 2021 року запрацювали сенсорні кнопки. За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, це має унеможливити кнопкодавство під час голосування.

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Що відомо

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