У системі Рада стався технічний збій. Депутати провели "сигнальне" голосування

Верховна рада України провела "сигнальне" голосування для виявлення причин збою у системі голосування, який трапився під час провалення звільнення посади голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

"Це голосування тестове. Можна голосувати будь-якою кнопкою. У кого не спрацюють картки — прохання підійти до нас звернутися. Ми відразу апарат цим питанням "озадачимо", — зазначив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко.

За результати "сигнального" голосування 24 депутати не голосували — у кого з них не спрацювала система поки невідомо.

Скріншот, Суспільне

Корнієнко також повідомив, що в системі "Рада" "стався збій в каналі 25". Він також анонсував службове розслідування.

"Щодо службового розслідування це також треба провести, щоб унеможливити це у майбутньому", — сказав перший заступник голови ВРУ.

На додачу, нардепи від "За майбутнє" заявив, що у парламенті "15 років нічого не оновлювалося ні системне обладнання, ні пульти".

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Що відомо

Верховна рада планує встановити у сесійній залі додаткові камери, заборонити "кнопкодавам" відвідувати пленарні засідання й опрацювати механізм голосування лише зі свого місця у рамках боротьби з неперсональним голосуванням.

У Верховній раді 2 березня 2021 року запрацювали сенсорні кнопки. За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, це має унеможливити кнопкодавство під час голосування.

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