Київ та Варшава розглядають питання імпорту газу з LNG-терміналів, які розташовані на території Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільній пресконференції з очільником польського уряду Матеушем Моравецьким.

Шмигаль, зокрема, заявив, що питання енергетичної безпеки перебуває серед пріоритетів двостороннього співробітництва України та Польщі.

"Ми обговорили шляхи поглиблення нашої співпраці на енергетичному напрямі, зокрема двосторонню взаємодію, яку ми будемо зосереджувати на подальшій протидії реалізації геополітичного проєкту "Північний потік-2". Також ми бачимо перспективним зберігання природного газу польськими компаніями, європейськими в підземних сховищах газу України, а також створення технічних можливостей для імпорту газу з території Польщі, зокрема з LNG-терміналів, які розташовані на території Польщі", — зазначив прем'єр-міністр України.

Раніше Денис Шмигаль повідомляв, що у підземних газових сховищах накопичено близько 11,5 млрд кубів блакитного палива.

Що відомо

1 лютого Україна вперше в історії почала фізично імпортувати газ з Угорщини. Раніше система ГТС України працювала лише в напрямку з України до Угорщини.

Опалювальний сезон 2021-2022 Україна почала на тлі світової енергетичної кризи, нестачі вугілля та підвищення цін на енергоносії. Газ у світі здорожчав у понад десять разів, вугілля — в чотири.

Президент Володимир Зеленський запевнив у стабільності проходження нинішнього опалювального сезону в Україні та відсутності масових відключень тепла і світла. Водночас він не виключив часткових випадків відключень на місцях.

17 грудня прем'єр-міністр заявив, що чотири теплові електростанції, зокрема Луганська ТЕС, переходять на природний газ у зв’язку з нестачею вугілля.

Станом на 28 грудня 2021 року запаси вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) становлять 567,5 тис. тонн, що на 26,4% більше у порівнянні з запасами на 21 грудня.

29 грудня до України прибуло ще одне судно із 88 тис. тонн вугілля для ПАТ "Центренерго". На січень 2022 року заплановано прибуття ще двох суден з вугіллям з Австралії. Орієнтовні дати заходу в порт 15-17 та 28-29 січня. Загальний обсяг очікуваних партій становить 150 тис. тонн вугілля для потреб генерації ПАТ "Центренерго".

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу