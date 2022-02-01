Україна вперше почала фізично імпортувати газ з Угорщини

Україна 1 лютого вперше в історії почала фізично імпортувати газ з Угорщини. Раніше система ГТС України працювала лише в напрямку з України до Угорщини.
Про це повідомив Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
"Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і у разі відсутності транзиту", — сказано в повідомленні.
Сергій Макогон також повідомив, що відкриття нового маршруту імпорту створило можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії.
Що відомо
- Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що у разі початку агресії Росії щодо України газогін "Північний потік-2" не зможе почати працювати. За його словами, можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.
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