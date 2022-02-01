Розпочалася реєстрація на ЗНО-2022: скільки учасників прогнозують на Рівненщині

На Рівненщині з 1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Про це Суспільному повідомив відповідальний за ЗНО в області Ігор Опольський. Зареєструватися на участь ЗНО-2022 можна до 9 березня включно.
Реєстрація на основну сесію ЗНО відбувається на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Випускники попередніх років, які бажають взяти участь у ЗНО-2022, роблять це самостійно.
"Заклади освіти мають зареєструвати своїх учнів і студентів до 1 березня, і надіслати до нашого Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти відповідний комплект документів", – пояснив Ігор Опольський.
Комплект реєстраційних документів має містити:
- оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу "Зареєструватися";
- засвідчену власноруч копію паспорта громадянина України;
- засвідчену власноруч копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
- медичний висновок, за потреби створення особливих умов для проходження ЗНО.
За даними Ігоря Опольського, у цьогорічному тестуванні очікують понад 15 тисяч учасників з Рівненщини.
“Це майже дев'ять з половиною тисяч випускників шкіл, понад півтори тисячі – із закладів профтехосвіти, більше двох тисяч – із закладів фахової передвищої освіти, і орієнтовно 500-800 учасників, які вже мають документи про повну загальну середню освіту. Але знову хочуть спробувати свої сили у вступі до закладів вищої освіти”, – повідомив відповідальний за ЗНО в області.
Учасники ЗНО на основну сесію мають право обрати й скласти за державні кошти максимум п'ять дисциплін. Але цьогоріч дозволили, за бажанням і за власні кошти, проходити тестування з додаткових предметів. Читайте про це тут.
Загалом основна сесія ЗНО відбуватиметься із 13 предметів:
- українська мова,
- українська мова і література;
- математика;
- математика (завдання рівня стандарту);
- фізика;
- хімія;
- англійська мова;
- іспанська мова;
- німецька мова;
- французька мова;
- історія України;
- біологія;
- географія.
За даними Ігоря Опольського, на основну сесію, яка відбудеться у травні-червні, орієнтовно організують 260 пунктів тестування. Вони працюватимуть на базі закладів загальної середньої освіти.
Реєстрація триватиме до 9 березня, при цьому Ігор Опольський заявив, що краще це зробити до 1 березня, щоб лишити час на внесення змін, якщо виникне така потреба.
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Авторка: Вікторія Шилан
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