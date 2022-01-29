Абітурієнти Рівненщини можуть обрати додаткові предмети на зовнішньому незалежному оцінюванні і скласти їх за власні кошти, повідомив Суспільному відповідальний за ЗНО в області Ігор Опольський. Цю норму задіяли з 2022 року і наразі визначили вартість складання додаткових предметів.

Учасник зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році за кошти держави може скласти п’ять предметів, зазначив Ігор Опольський.

"І цього цілком достатньо, щоб вступити до закладу вищої освіти. Але є різні ситуації, і в попередні роки були звернення від абітурієнтів і їхніх батьків, освітян, чому не можна здати більше, ніж п’ять предметів. Тому зараз під час реєстрації, якщо учасник зареєстрував уже всі п’ять предметів, які він складає за кошти платників податків, але хоче здати шостий чи сьомий предмет, то може це зробити, але вже за власні кошти", –розповів відповідальний за ЗНО в області.

Усі предмети, які абітурієнт вирішить складати додатково, коштують 354 гривні. А іноземна мова – 789 гривень.

"Це пов’язано з тим, що іноземна мова має два бланки – А і Б. І бланк Б перевіряють екзаменатори. Там левову частку буде забирати оплата роботи залучених людей, які перевірятимуть відкриту частину з іноземної мови", – пояснив Ігор Опольський.

При цьому додав, що серед новацій у ЗНО-2022 також наявність на сертифікаті QR-коду, за яким легше робити пошук учасника і зчитувати зашифровану інформацію.

Реєстрація на основну сесію ЗНО розпочнеться 1 лютого.

Читайте також

Пробне ЗНО-2022: які предмети обрали найбільше на Рівненщині.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram