Пробне ЗНО-2022: які предмети обрали найбільше на Рівненщині

На пробне ЗНО зареєстрували 5 043 жителі Рівненщини. Це дані сайту Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти станом на 27 січня. Відповідальний за ЗНО в області Ігор Опольський уточнив, що половина зареєстрованих в області обрали для пробного тестування два предмети, які будуть складати 19 та 26 березня.
Реєстрація на пробне ЗНО тривала з 5 по 22 січня 2022 року. Заявки на участь у ньому подали 5 967 жителів Рівненщини, але станом на 27 січня зареєстрували лише 5 043, проплата від яких підтвердилася. Пробне ЗНО є платним, цьогоріч для жителів Рівненщини тестування з одного предмету коштує 300 гривень.
Число зареєстрованих абітурієнтів на пробне тестування на рівні торішнього, зазначив відповідальний за ЗНО в області.
У розрізі предметів статистика зареєстрованих на пробне ЗНО-2022 така:
- Українська мова і література – 2 500;
- Українська мова – 836;
- Англійська мова – 981;
- Німецька мова – 7;
- Французька мова – 1;
- Іспанська мова – 0;
- Біологія – 160;
- Фізика – 51;
- Історія України – 303;
- Математика – 1 633;
- Математика (завдання рівня стандарту) – 186;
- Хімія – 95;
- Географія – 57.
Порівнюючи ці дані із торішніми, Ігор Опольський зазначив, що цьогоріч на українську мову і літературу зареєстровано на тисячу більше учасників. Крім того, удвічі більше абітурієнтів складатимуть пробне ЗНО з української мови та хімії.
"Математика, поглиблений рівень, на вступ, виросла на 200 учасників проти торішнього, фізика на 5 учасників, але фізику у нас взагалі мало здають", – порівняв Ігор Опольський.
До 10 березня учасники пробного ЗНО на персональні сторінки отримають запрошення, де буде вказано пунктом тестування. Їх треба буде видрукувати і завчасно зорієнтуватися, де вони писатимуть пробні тести.
19 березня складатимуть пробне ЗНО з української мови та української мови і літератури.
"Цього дня діятимуть 23 пункти тестування, сім з яких – у Рівному, по два – у Вараші та Дубні і по одному – у Зарічному, Млинові, Володимирці, Гощі, Корці, Березному, Здолбунові, Костополі, Острозі, Дубровиці, Рокитному і Сарнах", – повідомив Ігор Опльський.
26 березня писатимуть пробні тести з математики та усіх інших предметів – біології, географії, історії України, фізики, хімії та іноземних мов.
"Вісім пунктів з усіх предметів, крім іноземних мов, будуть у Рівному. І по одному – у Вараші, Березному, Дубровиці, Рокитному та Сарнах. Для складання пробного ЗНО з іноземних мов працюватимуть три пункти у Рівному та по одному – у Вараші, Дубні і Сарнах", зазначив відповідальний за ЗНО в області.
При цьому Ігор Опольський уточнив, що пробне ЗНО допомагає пройти психологічну адаптацію, як працюють з ними в аудиторіях інструктори, побачити зошит, бланки і також спробувати свої сили, вклавшись у визначений час.
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