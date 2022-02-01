У Добропіллі гірники страйкують через невиплату зарплат

У Донецькій області 39 гірників відмовились підійматися на поверхню і вимагають погашення заборгованості по зарплаті. Про це у коментарі Суспільному повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
"39 гірників шахти Алмазна "Добропіллявугілля - видобуток" з 4-ї зміни відмовились підійматись на поверхню, вимагаючи виплатити борг по зарплаті", — повідомив Михайло Волинець.
Михайло Волинець зазначив, що заборгованість по заробітній платі на державних вугледобувних підприємствах за січень зросла на 700 млн гривень та сягнула 2 млрд гривень.
Михайло Волинець додав, що депутати планують відкликати з порядку денного, законопроєкт 5891-1 про внесення змін до закону про держбюджет щодо виплати 2,4 млрд грн боргу по зарплаті працівникам держшахт.
Що відомо
- Гірники шахти "Новодружеська" отримали меньше половини заборгованості по зарплаті
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- Станом на 11 листопада заборгованість по зарплаті працівникам державних шахт Донеччини складає 1 млрд гривень, Луганщини — 268,3 млн гривень.