Стіна будинку у Хуторському провулку 6/3 в Одесі обвалилася через порушення техніки безпеки під час демонтажних робіт. Про це Суспільному повідомив архітектор Анатолій Будикін.

За його словами, стіна не була нічим закріплена, тому і впала. Саму будівлю архітектор оцінив як міцну. Загрози для подальшого руйнування, на його думку, немає:

"Не було перекриття, не було тиску зверху і вона не була нічим навантажена. Стіну потрібно було закріпити штучно, тобто зробити якісь розтяжки".

Фото: Суспільне Одеса

У під'їзді, де обвалилася стіна, наразі продовжують мешкати люди. Одна із мешканок – Ірина Столяр. Жінка розповіла, що коли проводилися демонтажні роботи тремтів увесь будинок:

"Ми взагалі були раді, що роботи хоча б трохи розпочалися, розумієте? Але в таку погоду працювати, це страшно, звичайно".

Двоє травмованих в результаті падіння стіни будівельників наразі лікуються амбулаторно в Одеській обласній лікарні. Наразі вони в стабільному стані, сказав завідувач приймального відділення медзакладу Олег Олійник:

"Обидва доставлені були з діагнозом середньої важкості з обома переломами. Після проведених тут в лікарні обстежень, комп’ютерної томографії, консультації лікарів, діагностично-лабораторних даних були виставлені діагнози й надана допомога".

Будівельні роботи проводила підрядна компанія СМУ № 533. Суспільне звернулося за коментарем до її керівника Олександра Шора. Він відмовився, посилаючись на зайнятість.

Речниця Одеської міськради Наталія Мальцева повідомила, що коментар нададуть після того без мешканців звернуться із заявою безпосередньо до мерії. Наразі Суспільне намагається домовитися про коментар із головою Суворівської райадміністрації.

Що відомо

У квітні унаслідок вибуху газу у квартирі на Хуторському провулку, що в Суворовському районі Одеси, спалахнула пожежа. За інформацією надзвичайників, вибух стався у квартирі на другому поверсі. Він пошкодив частину опорної стіни та міжповерхові сходи.

Власник квартири, де пролунав вибух, помер у лікарні, ще чотири людини травмувалося. Усього надзвичайники евакуювали 15 мешканців будинку.

У травні в будинку провели протиаварійні роботи та зруйнували частину стіни будинку, де раніше вибухнув газ. Чиновники зазначили, що планують відновити дім та готують відповідний проєкт. З міського бюджету на нього виділили 50 тисяч гривень.

28 січня В Хуторському провулку на будівельників впала стіна. Один чоловік загинув, двох госпіталізували. Інцидент трапився під час планових робіт з демонтажу.

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