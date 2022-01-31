Мешканці будинку в Хуторському провулку 6/3, де минулого тижня обвалилася стіна, написали звернення до Суворовської районної адміністрації. Люди просять надати тимчасове житло двом родинам, які наразі залишаються в аварійному будинку та провести повторний огляд усієї будівлі. Звернення розглядатимуть впродовж 30 днів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка спілкувалася з громадянами.

Віктор Столяр — один з мешканців будинку у Хуторському провулку 6/3. Чоловік розповів, що з квітня 2021 року, коли у будівлі стався вибух газу, люди отримали три приписи від Суворовської райадміністрації з проханням виїхати з аварійних квартир. Останній їм вручили після обвалу стіни 28 січня цього року. Та з’їхати людям нема куди, тимчасовим житлом їх не забезпечили:

"Людям немає де жити. Припустимо, я і ще одна мешканка залишились у своїх квартирах, тому що немає куди іти. Це перша проблема. Потім в загальному стані будинку, де вони першу парадну назвали як придатну до життя, але я не думаю, що це відповідає дійсності. Ця комісія, яка навіть не заходила, їх ніхто не бачив. Як вони це склали, і з чого робили висновок, ніхто не знає".

Фото: Суспільне Одеса

Продовжує жити в аварійному будинку разом з двома онуками й Марія Дмітрієва. Жінка каже, що не знає, що буде робити, якщо в райадміністрації їм не допоможуть:

"Скоро уже рік буде. Обіцяють-обіцяють, документи три рази збирала — все не такі. Ми не знаємо, що далі нас чекає".

Мешканка будинку Ірина Черненко зазначила, що головне питання, яке цікавить людей, коли їм відбудують дім.

"Написали заяву, щоб надали терміново цим двом сім’ям тимчасове житло та провели додаткове обстеження будинку. Так три рази після вибуху великі шматки стін падали з третього поверху до землі. І будинок підскакував. Далі писала особисто Дмитру Жеману, він зараз на лікарняному, він пообіцяв організувати біля будинку збори, щоб повідомити мешканцям, що нас чекає надалі. Бо ми боїмося, що це кримінальна справа. Біля будинку всі роботи взагалі припиняться і не відомо, коли розпочнеться ця відбудова.

Що відомо

У квітні унаслідок вибуху газу у квартирі на Хуторському провулку, що в Суворовському районі Одеси, спалахнула пожежа. За інформацією надзвичайників, вибух стався у квартирі на другому поверсі. Він пошкодив частину опорної стіни та міжповерхові сходи.

Власник квартири, де пролунав вибух, помер у лікарні, ще чотири людини травмувалося. Усього надзвичайники евакуювали 15 мешканців будинку.

У травні в будинку провели протиаварійні роботи та зруйнували частину стіни будинку, де раніше вибухнув газ. Чиновники зазначили, що планують відновити дім та готують відповідний проєкт. З міського бюджету на нього виділили 50 тисяч гривень.

Читайте також

Без газу, електрики та опалення. Як зимуватимуть жителі будинку на провулку Хуторському

Зруйнований вибухом будинок в провулку Хуторському в Одесі почали ремонтувати

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області