В Хуторському провулку 6/3, де у квітні 2021 стався вибух газу, на будівельника впала стіна. Про це Суспільному повідомила місцева мешканка Ірина Чернієнко.

Обвалення почалися після початку демонтажних робіт. Травмувалися троє людей. Їх забрала швидка.

ОНОВЛЕНО: За словами підрядника Олександра Шора, одна людина загинула.

Начальник караулу ДСНС капітан Гончарук повідомив, що травмувалися троє робітників. Один чоловік загинув, двох ушпиталили з переломами.

Що відомо

У квітні цього року унаслідок вибуху газу у квартирі на Хуторському провулку спалахнула пожежа. Вона пошкодила частину опорної стіни та міжповерхові сходи будинку. Власник квартири, де пролунав вибух, помер у лікарні, ще чотири людини травмувалося. У травні в будинку провели протиаварійні роботи та зруйнували частину стіни.

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