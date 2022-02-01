31 січня близько 17 години знадобилася допомога з відбуксирування шкільного автобуса, який через снігові замети знесло з дороги між селами Михайлівка та Липно Любарської територіальної громади Житомирського району. В автобусі перебували діти. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області Ірина Романюк.
За її словами, водій шкільного автобуса зателефонував рятувальникам. За вказаними координатами виїхали фахівці 12 державної пожежно-рятувальної частини. Вони з'ясували, що автобус знесло з дороги у поле. У ньому перебували 18 дітей та двоє дорослих.
"За допомогою тросу рятувальники витягнули шкільний автобус з поля на сільську дорогу, проте через великі перемети автобус забуксував і не міг самостійно їхати далі, – каже Ірина Романюк. – Аби допомогти водію, рятувальники близько 800 метрів за допомогою тросу тягнули автобус до основної траси".
Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.
Ірина Романюк також розповіла, що ще один подібний випадок стався першого лютого під ранок у Коростенському районі. Там застрягла у снігових заметах машина швидкої допомоги, що їхала на виклик у село Павловичі.
"Через ожеледицю автомобіль рятувальників не міг рухатися, – каже Ірина Романюк. – Аби допомогти водію, рятувальники залучили на допомогу трактор місцевого сільгосппідприємства, що працював поруч. Лише з другої спроби спільними зусиллями вдалося витягнути авто швидкої допомоги з замету".
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