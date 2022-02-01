31 січня близько 17 години знадобилася допомога з відбуксирування шкільного автобуса, який через снігові замети знесло з дороги між селами Михайлівка та Липно Любарської територіальної громади Житомирського району. В автобусі перебували діти. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області Ірина Романюк.

За її словами, водій шкільного автобуса зателефонував рятувальникам. За вказаними координатами виїхали фахівці 12 державної пожежно-рятувальної частини. Вони з'ясували, що автобус знесло з дороги у поле. У ньому перебували 18 дітей та двоє дорослих.

"За допомогою тросу рятувальники витягнули шкільний автобус з поля на сільську дорогу, проте через великі перемети автобус забуксував і не міг самостійно їхати далі, – каже Ірина Романюк. – Аби допомогти водію, рятувальники близько 800 метрів за допомогою тросу тягнули автобус до основної траси".

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Ірина Романюк також розповіла, що ще один подібний випадок стався першого лютого під ранок у Коростенському районі. Там застрягла у снігових заметах машина швидкої допомоги, що їхала на виклик у село Павловичі.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

"Через ожеледицю автомобіль рятувальників не міг рухатися, – каже Ірина Романюк. – Аби допомогти водію, рятувальники залучили на допомогу трактор місцевого сільгосппідприємства, що працював поруч. Лише з другої спроби спільними зусиллями вдалося витягнути авто швидкої допомоги з замету".

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

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