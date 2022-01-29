28 січня Коростенська окружна прокуратура оголосила підозру у відмиванні грошей керівнику управління житлово-комунального господарства одного з міст та його пособнику. Чоловіків підозрюють у відмиванні грошей на ремонті вуличної дороги. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Алла Ващенко.

За її словами, в офіційні документи були внесені неправдиві дані, в результаті чого товариству-підряднику переплатили 334 тисячі гривень з держбюджету.

"У 2018 році управління житлово-комунального господарства міста уклало з підрядником договір на виконання капітального ремонту дороги на одній з вулиць міста. Але в рамках судової будівельно-технічної експертизи з'ясувалося, що в офіційні документи вносилася завідомо неправдива інформація про обсяги виконаних робіт. Таким чином підряднику переплатили 334 322 гривні із держбюджету", – поінформувала Алла Ващенко.

Фото: Нацполіція Житомирщини Вулиця, за ремонт якої підряднику переплатили понад 300 тисяч гривень з держбюджету

28 січня 63-річному керівнику управління житлово-комунального господарства міста та його 33-річному пособникові слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури оголосили про підозру. Чоловіків підозрюють у кримінальних діях, котрі кваліфікуються за частиною 4 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Фото: Нацполіція Житомирщини В офіційні документи вносили завідомо неправдиві дані стосовно обсягу виконаних ремонтних робіт

Поки що невідомо, про яке саме місто йдеться. Речниця Прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша у коментарі Суспільному сказала, що цю інформацію поки що не розголошують.

Наразі триває досудове розслідування, у рамках якого встановлюють інших учасників злочинної схеми.

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