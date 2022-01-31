У Житомирі фура збила електроопору – рух тролейбусів по мосту призупинено

31 січня у Житомирі фура збила електроопору – рух тролейбусів по Чуднівському мосту призупинено. Інформацію про це на своїй сторінці в мережі Instagram розмістило управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради.

У коментарі Суспільному речниця Патрульної поліції Житомирщини Тетяна Носадчук розповіла, що подія трапилася близько другої години ночі. За її словами, вантажівка марки "MAN" перекинулася і стала на колеса, у автівки відірвався кузов. У результаті ДТП вантажівка збила одну з електроопор на мосту. Рух транспорту перекривали.

Фото: Патрульна поліція Вантажівка збила електроопору на мосту

Заступник начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Микола Єрмаков о 9.40 телефоном розповів Суспільному, що наразі тривають роботи з ліквідації наслідків аварії.

"Наша служба в трамвайно-тролейбусному управлінні повідомила, що там була аварія, в результаті чого збили опору контактної мережі. Рух тролейбусів по мосту було призупинено. Зараз фуру витягують і ТТУ приступає до відновлення опори. Обіцяють, що година-дві і буде відновлено рух тролейбусу №15", – каже Микола Єрмаков.

Фото: Управління транспорту і зв'язку Рух тролейбусів Чуднівським мостом призупинили

Читайте також

На Житомирщині рятувальники двічі витягували автівки швидкої, котрі застрягли на узбіччі доріг.

У Житомирі затримали ще одного "телефонного мінера" – подзвонив у поліцію заради розваги.

На Житомирщині дзвінок 13-річного підлітка допоміг врятувати чоловіка від самогубства.

300 тисяч з ремонту дороги – на Житомирщині посадовцю оголосили підозру у відмиванні грошей.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber