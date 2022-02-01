У Києві активісти, які протестують проти знесення забудовником садиби Барбана, встановили намет та поновили чергування під садибою.

Про це на Facebook-сторінці спільноти, яка відстоює збереження будівлі, повідомила активістка Анастасія Глущенко.

"З огляду на останні події, ми поновлюємо цілодобові оффлайн чергування під Садибою Барбана. Новий покращений намет, дружня атмосфера, а від завтра і обігрівач", — написала вона.

Також Глущенко закликала всіх, кому не байдужа доля культурної спадщини нашого міста, до чергувань під Садибою.

28 січня Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на садибу Барбана та заборонив проведення щодо неї будь-яких будівельних чи земельних робіт.

Що сталось із садибою Барбана

Садиба Барбана – історичний одноповерховий будинок в Києві, збудований у 19 столітті для титулярного радника Олександра Барбана. Впродовж 19 та 20 столітті садиба належала різним приватним особам, а згадом – установам. Будівля не має охоронного статусу, хоча ще у 2015 році Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень пропонував внести садибу Барбана до реєстру об'єктів культурної спадщини.

9 серпня 2021 року попри протести активістів забудовник зруйнував дворову частину будівлі. Про початок знесення повідомив депутат Роман Грищук, який заявив, що на будівництві "відсутній паспорт робіт, що є порушенням законодавства".

На місці садиби кінця ХІХ століття планують будувати житловий комплекс попри те, що раніше Міністерство культури забороняло будівництво. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що йому "соромно" за столичну владу, а Віталій Кличко відповів, що Міністерство культури та інформаційної політики не внесло будинок Барбана до Реєстру об’єктів культурної спадщини.

У Мінкульті закликали мера Віталія Кличка негайно зупинити свавілля забудовників. 19 серпня "Українській правді" заявили у КМДА, що "розбираються у документах".

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