У Сумській області за останню добу коронавірус підтвердили у 1308 людей. Дев'ять померло від ускладнень хвороби. Про це зранку 1 лютого повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За інформацією Сумської облдержадміністрації, з 1308 хворих осіб у Сумському районі — 683, Конотопському – 278, Охтирському – 115, Роменському – 146 та у Шосткинському – 86 захворівших осіб. Одужання підтвердили у 575 мешканців області.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 153 822 людей, з яких 2 995 людей померли. Одужання підтвердили у 131 733 жителів області. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 190 94 людей.

За добу, за даними РНБО, загалом вакцинувалися першою дозою в області 442 493 людей, двома дозами – 422 965. Бустерну дозу отримали — 11 089 людей.

На Сумщині на 43,6% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 30 людей, з них 27 – в Сумах.

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