МОЗ: Дві області залишаються у "червоній" зоні і шість — у "жовтій"

У "червоній" зоні епідемічної небезпеки залишилися дві області — Івано-Франківська та Рівненська.

Про це повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я.

У "помаранчевій" зоні залишаються 16 областей, шість регіонів та столиця — на жовтому рівні епіднебезпеки.

Як зазначають у відомстві, найвищий рівень захворюваності станом на 31 січня зафіксовано в Івано-Франківській області — 2 010 на 100 тис. населення, Сумській — 1 620, Чернівецькій та Хмельницькій — 1 334 і Тернопільській областях — 1 377 на 100 тис. населення.

При цьому, показник рівня госпіталізацій перевищено в 10 регіонах: у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Що відомо

Протягом доби 30 січня в Україні зафіксували 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 337 медпрацівників та 2865 дітей.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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