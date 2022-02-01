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Одещина друга в Україні за кількістю нових випадків COVID-19
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Одещина друга в Україні за кількістю нових випадків COVID-19

Діана Зубар
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Одещина друга в Україні за кількістю нових випадків COVID-19 Фото: AP Photo/Oded Balilty

За минулу добу 31 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 2 471 людини. 173 хворих одужали, п'ять – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Львівській області (3 411), далі йде Одеська. На третьому місці за кількістю хворих місто Київ (2 363).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 264 052 громадянина,
  • одужали 232 971 людина,
  • померли 5 725 хворих,
  • наразі хворіють 25 356 мешканців області.

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