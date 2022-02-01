Одещина друга в Україні за кількістю нових випадків COVID-19

За минулу добу 31 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 2 471 людини. 173 хворих одужали, п'ять – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Львівській області (3 411), далі йде Одеська. На третьому місці за кількістю хворих місто Київ (2 363).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 264 052 громадянина,

одужали 232 971 людина,

померли 5 725 хворих,

наразі хворіють 25 356 мешканців області.

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