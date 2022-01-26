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Понад 2,5 тисячі дітей на Одещині отримали дві дози вакцини проти COVID-19
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Понад 2,5 тисячі дітей на Одещині отримали дві дози вакцини проти COVID-19

Ксенія Процепова
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Понад 2,5 тисячі дітей на Одещині отримали дві дози вакцини проти COVID-19 zaxid.net

Від тоді, як на Одещині почали вакцинувати дітей віком від 12 років, щеплення двома дозами проти коронавірусної хвороби отримав 2 581 підліток. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва.

За її словами, першою дозою щеплено 2 977 неповнолітніх. Всього у регіоні можуть вакцинувати 149 935 дітей віком від 12 до 17 років.

Загалом по регіону хворими на коронавірус заповнені 77 дитячих ліжок. 36 пацієнтів маю підозру на інфікування, у 41 дитини діагноз встановлений. Додатково розгорнуть 10 ліжок, які облаштують у дитячій обласній лікарні та дитячій міській.

Наталія Одарій-Захар'єва розповіла про те, що загалом від початку вакцинальної компанії в області зробили 1 000 637 щеплень. Одну дозу мають 822 164 мешканці, дві дози отримали 804 730 громадян. Бустерну дозу ввели 10 041 людині.

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