Гривня продовжує укріплюватись. Курс валют НБУ

У вівторок, 1 лютого, курс гривні продовжує зростати. Зокрема, українська національна валюта здорожчала щодо долара одразу на 33 копійки.

Відповідні дані на сайті Національного банку.

Водночас євро здешевшав щодо гривні на 28 копійок. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,45 гривні за долар;

31,74 гривні за євро.

Станом на 31 січня офіційний курс гривні щодо долара 28,78 UAH/USD, щодо євро — 32,02 UAH/EUR.

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