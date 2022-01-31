У Житомирі через підготовчі роботи з будівництва багатоповерхівки сусідній будинок за адресою вулиця Театральна, 5 почав руйнуватися. Про це Суспільному розповіла жителька будинку Світлана Сидоренко.

За її словами, у будинку з'явилися тріщини.

"Проблема в тому, що у нас постійно будинок здригається, – каже Світлана Сидоренко. – У мене на стелі з'явилися тріщини. Я зробила ремонт, а зараз бачу вони знову з'явилися і починається така ж історія. Це все через те, що поряд будується будинок. Розумієте, там ідуть підземні грунтові води. У нас будинок руйнується на очах. Ви подивіться, які тріщини з'явилися на будинку".

Фото: Суспільне Житомир Світлана Сидоренко

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Юрій Кавалерський працює бригадиром на будівництві багатоповерхового будинку. Чоловік каже, що тріщини на будинку по вулиці Театральній, 5 були ще до початку будівництва.

"Ці тріщини з'явилися ще до початку будівництва, – каже Юрій Кавалерський. – В нас немає моноліта, ми його не забиваємо. Все сверлиться, заливається бетон, вставляється арматурна свая і все. А тріщини ці були ще до нас".

Фото: Суспільне Житомир Юрій Кавалерський

Фото: Суспільне Житомир

За словами керівника управляючої компанії "ЖЕК №5" Андрія Свинарчука, зараз за тріщинами у житловому будинку за адресою Театральна, 5 спостерігають. Якщо тріщини будуть збільшуватися, то вивчатимуть причини їх утворення.

"Зараз пішли невеликі тріщини, – каже Андрій Свинарчук. – Ми поставили маячки. Якщо вони далі поширюватимуться, то потрібно буде провести експертне дослідження, тому що ми не є експертами у цій галузі. Зараз тривають спостереження. Якщо відбуватимуться якісь кардинальні зміни, і ці тріщини збільшаться, то ми будемо викликати відповідних спеціалістів для того, щоб встановити причини. Це може бути, а може і не бути пов'язаним з будівництвом. Тут однозначно повинен сказати свою думку експерт".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

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