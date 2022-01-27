27 січня двадцять жителів мікрорайону Корбутівка у Житомирі прийшли до міської ради. Вони виступають проти спорудження житлового будинку за адресою проїзд Шпаківського, 22. Про це Суспільному розповіла жителька мікрорайону Світлана Якимова.

За її словами, нова багатоповерхівка, яку збираються побудувати, занадто близько прилягатиме до сусідніх будинків, а також до дитячого майданчика.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Протести місцевих жителів розпочалися 26 січня. Три десятки з них прийшли на майданчик, де планується забудова. Світлана Якимова розповіла, що живе у будинку за декілька метрів. За її словами, люди вийшли після того, як почала працювати техніка, а будівельники – розчищати територію.

"Ми боремося проти забудови, яка тут планується, – каже Світлана Якимова. – Ми вважаємо, що ця земельна ділянка не передбачена для будівництвоа багатоповерхового житлового будинку. Ми – просто заручники ситуації, яка складається зараз".

Фото: Суспільне Житомир Світлана Якимова

Фото: Суспільне Житомир

За словами Вадима Гарманчука, представники забудовника спілкуватися з жителями мікрорайону відмовилися. Окрім того, за його словами, представник забудовника претендує на земельну ділянку, на якій чотири роки тому спорудили дитячий майданчик.

"Вони стверджують, що у 2016 році отримали цю земельну ділянку, а наш забудовник і ми цей дитячий майданчик побудували незаконно, – каже Вадим Гарманчук. – Хоча, за документами, які ми в них побачили, які вони нам показували, вони дозвіл отримали у квітні 2020 року. А наш майданчик стоїть ще з 2018 року. Вони спеціально так зробили, щоб нас притиснути у правах, бо в них не вистачає землі за санітарними нормами. Вони з кимось домовилися, щоб у 2020 році відібрати наш дитячий майданчик".

Фото: Суспільне Житомир Вадим Гарманчук

Фото: Суспільне Житомир

Представник забудовника Микола Омелянський розповів, що дозвільні документи на спорудження будинку на цій території є. Поки що тривають підготовчі роботи. Оформлення земельної ділянки, на якій спорудили дитячий майданчик, вивчають.

"Для будівництва багатоповерхового будинку нам виділили земельну ділянку площею 27 сотих, – каже Микола Омелянський. – Згодом міська рада нам додала ще чотири сотих землі, щоб ми її оформили. Ми взяли зобов'язання, що маємо внести в земельний кадастр ще одну ділянку, площею чотири сотих. Ми виконаємо геодезичне дослідження. Частково вже зробили це. Якщо у процесі виявиться, що тут будувати не можна, ми будувати не будемо".

Фото: Суспільне Житомир Микола Омелянський

Фото: Суспільне Житомир

27 січня двадцять жителів мікрорайону Корбутівка прийшли до Житомирської міської ради. Люди вимагали перевірити законність будівництва та на час перевірки його зупинити.

"Сам процес розпочався декілька місяців тому, – каже Вікторія Лопатюк. – Ми про це знали. Ми надсилали свої листи у міську раду з проханням зупинити забудову. Але, як ви чули вчора, вони ще не встигли їх розглянути. Тим часом будівництво стартує. Вчора їхній адвокат сказав, що в них є дозвіл на будівництво, хоча дозволу у них, як такого, немає".

Фото: Суспільне Житомир Вікторія Лопатюк

Фото: Суспільне Житомир

Учасники акції також зайшли до кабінету радника Житомирського міського голови Олександра Черняховича. За словами посадовця, забудовник, до якого апелюють люди, має дозвільні документи винятково для підготовчих робіт. Можливість будівництва, а також те, якими мають бути будинок і прилегла територія вивчають.

"Ми зараз будемо вивчати це питання, чи є порушення з боку організації, яка має проводити забудову, – каже Олександр Черняхович. – На сьогодні їм видали містобудівні умови та обмеження. Забудовник має право проєктувати. Після того, як будинок буде запроєктований, він пройде експертизу і вони принесуть його до нас. Ми подивимося. І якщо там все буде правильно, ми все дозволимо, і в них будуть всі дозвільні документи. Для початку будівництва вони мають право тільки встановити паркан на своїй орендованій земельній ділянці, яка в них є на підставі рішення сесії міської ради. Вони платять за оренду. І це насправді так. Але є конфлікт з дитячим майданчиком, який розташований на їхній земельній ділянці. Те, яким чином цей дитячий майданчик побудували на чужій земельній ділянці, ми будемо з'ясовувати".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Олександр Черняхович

Фото: Суспільне Житомир

За словами Олександра Черняховича, найближчим часом питання забудови цієї частини міста розглянуть на засіданнях комісій.

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