Хуртовина та ожеледиця. На Кіровоградщині передають штормове попередження

У Кіровоградській області оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують хуртовину, на дорогах ожеледицю, вітер західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура від -2º до +3º. Про це розповіла працівниця обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарєва.

У місті Кропивницький хмарно, невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура від -1º до +1º.

Радіаційний фон на 8:00 становив 13 мкр/год, що у межах природного фону. Температура води на річках та водосховищах 1,0-1,5.

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