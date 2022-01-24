Додаткові пункти обігріву у Львові. Де їх облаштували та як працюють

У Львові організували шість додаткових пунктів обігріву для потребуючих. Вони працюватимуть у кожному районі міста до 25 січня. Там можна випити гарячого чаю з печивом. Організували ці пункти обігріву через зниження температури — синоптики цієї ночі прогнозують до мінус 18.

Такий пункт обігріву облаштували в Шевченківській райадміністрації, що на вулиці Липинського. Там всі охочі можуть зігрітися та випити теплого чаю. Вдень у пункті обігріву людей не було.

Суспільне Львів Нові пункти обігріву у Львові. Де їх облаштували та як працюють

"Вночі поліція привозила людей, яких знаходила в місті, зокрема на зупинці на вулиці Мазепи і він тут перебував. Хоча пункт обігріву у нас відчинений в денний час, але, коли температура опустилася нижче 10 градусів, то людина перебувала тут і мала можливість зігрітися, попити чаю, подрімати. Потім ми його відправили на Кирилівську", — каже заступник голови Шевченківської райадміністрації Михайло Космина.

Через зниження температури на вулиці такі тимчасові пункти обігріву відкрили не лише в Шевченківській, а й в інших 5 міських адміністраціях:

Галицький район – вул. Ф. Ліста, 1 – Галицька районна адміністрація;

– вул. Ф. Ліста, 1 – Галицька районна адміністрація; Личаківський район – вул. Костя Левицького, 67 – Личаківська районна адміністрація;

– вул. Костя Левицького, 67 – Личаківська районна адміністрація; Залізничний район – вул. Виговського, 34 – Залізнична районна адміністрація;

– вул. Виговського, 34 – Залізнична районна адміністрація; Франківський район – вул. Генерала Чупринки, 85 – Франківська районна адміністрація;

– вул. Генерала Чупринки, 85 – Франківська районна адміністрація; Сихівський район – просп. Червоної Калини, 66 – Сихівська районна адміністрація.

Суспільне Львів Пункт обігріву у Шевченківській адміністрації Львова

У Львові постійно працює пункт обігріву в центрі обліку та нічного перебування бездомних, що на вулиці Кирилівській. Сюди прийшов Іван Левик. Чоловік – бездомний.

"Я тут прописаний. У мене документів не було. Я зробив новий паспорт, а прописатись нікуди. Я тут літом прописався. Просто я до них не приходив – не було такої потреби. То там, то там – так перебивався, а тут вже конкретно притиснуло", — каже Іван Левик.

На Кирилівській можна поїсти та випити чаю, отримати чистий одяг та медикаменти.

Суспільне Львів Центр перебування бездомних на вулиці Кирилівській

"У суботу та неділю (22-23 січня, — ред.) дві ночі поспіль в нас були по троє людей. Це не були бездомні люди. Сьогодні вже троє звернулося вранці, які теж поїли і попрямували на свою роботу чи куди їм потрібно", — каже тимчасова керівниця центру обліку та нічного перебування бездомних осіб Ольга Ільчишин.

Тимчасові пункти обігріву працюватимуть до 25 січня. Якщо впродовж зими знову буде похолодання, то такі пункти заново відкриють.

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