У пам'ять про загиблих захисників України. У Франківську пролунав дзвін пам’яті

31 січня в Івано-Франківську вшанували 15 військовослужбовців та одного учасника Революції Гідності, які загинули в січні 2014-2021 років. У Меморіальному сквері пролунав за ними дзвін пам’яті.

За словами начальника відділу у справах ветеранів в області Володимира Веркальця, акція "Дзвін пам'яті" в Івано-Франківську відбувається вперше.

"Щомісяця лунатиме дзвін пам’яті за тими, хто загинув у січні, лютому, березні та інших місяцях. Вшанувати пам'ять ми запрошуємо силові структури, військовослужбовців, небайдужих жителів, а також — родини загиблих. Ми повинні робити все, щоб пам'ять про полеглих жила, незалежно чи це був 2014, 2015 чи 2016 — скільки б років не минуло", — каже Володимир Веркалець.

Фото: Facebook/Територіальне управління Служби судової охорони в області

З його слів, загалом за роки російсько-української війни загинули 152 військовослужбовці з Івано-Франківщини. Шестеро людей зникли безвісти.

Фото: Facebook/Територіальне управління Служби судової охорони в області

Син Наталії Семчук Андрій пішов на війну, коли йому було 24 роки. Жінка розповідає, що він не вагався, адже був патріотом своєї держави. В зоні бойових дій Андрій був двічі.

"Це — дуже важко. Я цілий місяць не знала, де моя дитина. 31 січня вони їхали по поранених і так на дорозі Андрія ворог застрелив. І тоді мені сказав Ігор Сорокопуд (військовий комісар центру комплектування та соціальної підтримки — ред.): "Наталю Миколаївно, Андрій — в лікарні Мечнікова. Ви поїдете? Звичайно, я погодилася", — пригадує Наталія Семенчук.

Жінка каже, що довго не могла оговтатися після похорону сина. Часто ходила на його могилу.

"Я хочу, щоб молоде покоління знало цих воїнів, шанувало їх. Зараз нам якнайбільше треба разом єднатися, бути свідомими того, що ми повинні до всього бути готові", — каже Наталія Семчук.

Що відомо

1 січня у Меморіальному сквері Івано-Франківська встановили та освятили дзвін пам’яті за загиблими захисниками. Два дзвони подарував благодійник та меценат з Києва, який має власне виробництво. Такий самий — відкрили у Підмихайлі Новицької територіальної громади.

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