В Івано-Франківську встановили дзвін пам’яті за загиблими захисниками

У Меморіальному сквері Івано-Франківська встановили та освятили дзвін пам’яті за загиблими захисниками. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

Начальник відділу у справах ветеранів в області Володимир Веркалець розповів, що меморіальний комплекс в Івано-Франківську завершили. Раніше тут встановили стелу пам’яті та пам’ятник загиблим у російсько-українській війні героям.

Фото: Суспільне Карпати Раніше тут встановили стелу пам’яті та пам’ятник загиблим у російсько-українській війні героям

"Сьогодні велика вдячність всім, хто долучився до того, щоб в Івано-Франківську був такий комплекс. Ми розуміємо, що зараз, у святкові дні, найважче людям, які втратили тих, хто міг бути з ними за столом, поділяти радість. Але ми — з вами, ми пам’ятаємо, цінуємо та шануємо кожного захисника. Дякую усім, хто знайшов час та прийшов сюди, щоб вшанувати загиблих", — сказав Веркалець.

Фото: Суспільне Карпати

Дзвін пам’яті Івано-Франківську подарував благодійник та меценат з Києва, який має власне виробництво, повідомив Володимир Веркалець.

"Меценат у 2021 році подарував нам два дзвони пам’яті. Такий самий дзвін відкрили у Підмихайлі. Коли ми сказали, що маємо можливість оплатити за дзвін, він відмовився і сказав, що нічого не візьме, бо шанує наших хлопців. Висловлюємо велику подяку і шану людям, які долучаються до вшанування світлої пам’яті наших героїв", — говорить Володимир Веркалець.

Фото: Суспільне Карпати Дзвін пам'ять для Івано-Франківська виготовив меценат

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