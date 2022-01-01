В Івано-Франківську встановили дзвін пам’яті за загиблими захисниками

У Меморіальному сквері Івано-Франківська встановили та освятили дзвін пам’яті за загиблими захисниками. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.
Начальник відділу у справах ветеранів в області Володимир Веркалець розповів, що меморіальний комплекс в Івано-Франківську завершили. Раніше тут встановили стелу пам’яті та пам’ятник загиблим у російсько-українській війні героям.
"Сьогодні велика вдячність всім, хто долучився до того, щоб в Івано-Франківську був такий комплекс. Ми розуміємо, що зараз, у святкові дні, найважче людям, які втратили тих, хто міг бути з ними за столом, поділяти радість. Але ми — з вами, ми пам’ятаємо, цінуємо та шануємо кожного захисника. Дякую усім, хто знайшов час та прийшов сюди, щоб вшанувати загиблих", — сказав Веркалець.
Дзвін пам’яті Івано-Франківську подарував благодійник та меценат з Києва, який має власне виробництво, повідомив Володимир Веркалець.
"Меценат у 2021 році подарував нам два дзвони пам’яті. Такий самий дзвін відкрили у Підмихайлі. Коли ми сказали, що маємо можливість оплатити за дзвін, він відмовився і сказав, що нічого не візьме, бо шанує наших хлопців. Висловлюємо велику подяку і шану людям, які долучаються до вшанування світлої пам’яті наших героїв", — говорить Володимир Веркалець.
Читайте також
- В Івано-Франківську урочистою ходою відкрили пам'ятник загиблим героям України
- В Івано-Франківську відбудеться хода пам'яті, присвячена Іловайській трагедії
- В Івано-Франківську вшановують пам’ять бійців, загиблих на Сході
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!