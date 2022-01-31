Рада має секретний план дій на випадок зникнення зв’язку — Стефанчук

Верховна рада має інструкції для кожного депутата, де описано необхідні дії на випадок зникнення зв’язку через воєнні дії. Наразі цей план залишається засекреченим.

Про це 31 січня повідомив голова Верховної ради Руслан Стефанчук під час брифінгу у Верховній раді.

"Звичайно, ми готові до розвитку подій, які встановлені законодавством України, зокрема, коли йдеться про випадки, коли може бути в Україні введений особливий період. Я не буду називати, щоб зараз це не поширювалось у ЗМІ. Звичайно, план є", — розповів Руслан Стефанчук.

Він також повідомив, що в кожного народного депутата є закритий пакет з секретними інструкціями, де описані необхідні дії на випадок зникнення зв’язку чи інтернету.

Він також розповів, що у співпраці з головами фракцій керівництво парламенту працює над тим, аби члени парламенту весь час знаходилися в Києві та могли працювати.

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