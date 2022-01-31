Україна не планує наступальних операцій на Донбасі – МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не готує жодних наступальних операцій на Донбасі та не стягує війська на схід.

"Хочу вчергове спростувати російську брехню про нібито якусь підготовку України до наступу. Україна не планує наступальний операцій на Донбасі. Україна не стягує війська. Україна не планує жодних провокацій. Україна прагне миру", — наголосив він під час брифінгу, передає кореспондентка Суспільного.

Він також зазначив, що у напруженні з РФ є шанси на те, що дипломатія досягне успіху.

"Україна має безпрецедентний рівень підтримки, солідарність зі світом, це знижує ризики ескалації", — зазначив міністр.

Він також зазначив, що заяви РФ про відведення військ, про що вона заявила 29 січня, є "позитивним сигналом".

"З одного боку, буь-яке оголошення Росією про відведення військ - це саме по собі є позитивним сигналом. З іншого боку наразі достеменно невідомо звідки саме відводяться відповідні підрозділи, в якому обсязі і яким чином це відведення сприяє деескаліції ситуації, тобто потрібно дивитися на це комплексно. Мало сказати, що ми когось щось відводимо", — зазначив Кулеба.

За його словами, перш ніж давати будь-яку оцінку, необхідно переконатися, що " відбувається саме те, що Росія має на увазі".

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