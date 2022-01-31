За інформацією обласної прокуратури, старший державний інспектор вимагав 30 тисяч грн у перевізника. Інспектор обіцяв не притягувати чоловіка до відповідальності та не чинити йому перешкод у роботі. Перевізник займається вантажними перевезеннями по Сумській області.
Правоохоронці затримали інспектора при отриманні другої частини хабаря - 15 тис. грн. Затриманому оголосили про підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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