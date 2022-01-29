Правоохоронці Глухова затримали 48-річного чоловіка, який ухилявся від виконання вироку суду. Чоловік скоїв ряд тяжких злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.
Розшукуваного затримали 28 січня у місті Глухів. В його кишенях правоохоронці знайшли та вилучили 70 пігулок метадону, які направили на експертне дослідження.
У листопаді минулого року суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів. Його осудили за трьома статтями Кримінального кодексу України. За рішенням суду глухівчанину призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки, проте обвинувачений втік.
Наразі чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Через те, що у нього знайшли наркотичні пігулки, слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 309 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту" Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
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