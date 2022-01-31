За інформацією прокуратури мова йде про жителів міста Конотоп. За версією слідства, чоловік задля незаконного збагачення створив організовану групу. До неї залучив іще трьох своїх знайомих.

Учасники групи погрожували фізичною розправою та систематично вимагали кошти в місцевих мешканців. За інформацією прокуратури, задокументовано, як чоловіки погрожували насильством конотопчанину та вимагали з нього 5 тис. грн.

Таку ж суму вони вимагали і в іншого місцевого жителя. Двох із організованої групи правоохоронці затримали 20 грудня після того, як потерпілий передав їм 4 тис. грн.

У ході слідства зібрано докази причетності до злочинної діяльності іще двох затриманих осіб. На даний час за клопотанням слідчого та прокурора трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, їх четвертий спільник перебуває під домашнім арештом.

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