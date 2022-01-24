Закарпатські школи рекомендують перевести на дистанційну форму навчання, — ОДА

Навчання у школах на Закарпатті рекомендують перевести на дистанційну форму. Таке рішення прийняли на позаплановому засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС, — йдеться у повідомленні на сторінці Закарпатської ОДА у Facebook.

У повідомленні зазначили, що рекомендацію про переведення навчальних закладів на дистанційну форму навчання прийняли через збільшення кількості випадків захворювань на COVID-19 у області.

"Якщо протягом минулих шести тижнів спостерігався спад захворюваності, то за останні 7 днів кількість нових виявлених випадків в області зросла на 87%. Станом на 24 січня, завантаженість дитячих ліжок, виділених для лікування COVID-19, становить 55%", — йдеться у повідомленні Закарпатської ОДА.

У інформації ОДА повідомили, що комісія рекомендує райдержадміністраціям та виконавчим комітетам місцевих рад провести засідання місцевих комісій з питань ТЕБ та НС і прийняти рішення про переведення навчальних закладів на дистанційну форму.

Що відомо:

Всі школи Ужгорода відправили на карантин з понеділка 24 січня.

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