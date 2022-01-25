Заклади освіти Мукачева поки не переходитимуть на дистанційне навчання. Про це повідомили на сторінці Управління освіти міста Мукачева у Facebook. Таке рішення прийняли на Мукачівському виконкомі 25 січня.

За словами начальниці міського управління освіти Катерини Кришінець-Андялошій, наразі немає необхідності закривати заклади освіти та переходити на дистанційне навчання.

"Лише 3% дітей із мукачівських закладів освіти відсутні через хворобу", — повідомила чиновниця.

Що відомо:

Навчання у школах на Закарпатті рекомендували перевести на дистанційну форму. Таке рішення прийняли 24 січня на позаплановому засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС;

Всі школи Ужгорода відправили на карантин з понеділка 24 січня.

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