Дітям, які вижили в аварії на окружній у Харкові, присвоїли статус сиріт

Трирічним брату та сестрі, батьки яких загинули в аварії на окружній Харкова 12 січня, присвоїли статус дітей-сиріт.
Опікуна дітям призначать під час наступного засідання виконавчого комітету міськради, розказала 31 січня заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
За її словами, дівчинка перебуває у 17 лікарні, її брат — у реанімації лікарні невідкладної допомоги. Хлопцю провели ще одну операцію.
"Хлопчика ще раз прооперували, то була серйозна операція. Дитячі травматологи буквально по шматочках зібрали стегнову кістку. Це дало можливість зняти дитину з витяжіння, вона стала мобільною, її можна перевертати, створювати для неї зручніші умови. Хлопчик став активнішим, у нього відновилася діяльність шлунково-кишкового тракту, він їсть, розмовляє, дивиться мультики", — сказала Горбунова-Рубан.
Стан дівчинки стабільний.
Що відомо
- Внаслідок лобового зіткнення Kia та таксі Toyota служби "30-40" на окружній дорозі загинули 34-річний водій Kia та подружжя з таксі — 31-річний водій з 29-річною дружиною. Таксист перевозив свою родину. Двоє дітей водія таксі та його дружини перебувають у тяжкому стані в лікарні. За попередніми даними, Kia виїхав на зустрічну смугу.
- За даними прокуратури, водія Kia тричі зупиняли п'яним за кермом. Також його притягали до адмінвідповідальності за скоєння ДТП, їзду без документів, порушення швидкісного режиму, виїзд на зустрічну смугу, невиконання вимог знаків, відсутність страхування.