Дітям, які вижили в аварії на окружній у Харкові, присвоїли статус сиріт

Трирічним брату та сестрі, батьки яких загинули в аварії на окружній Харкова 12 січня, присвоїли статус дітей-сиріт.

Опікуна дітям призначать під час наступного засідання виконавчого комітету міськради, розказала 31 січня заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, дівчинка перебуває у 17 лікарні, її брат — у реанімації лікарні невідкладної допомоги. Хлопцю провели ще одну операцію.

"Хлопчика ще раз прооперували, то була серйозна операція. Дитячі травматологи буквально по шматочках зібрали стегнову кістку. Це дало можливість зняти дитину з витяжіння, вона стала мобільною, її можна перевертати, створювати для неї зручніші умови. Хлопчик став активнішим, у нього відновилася діяльність шлунково-кишкового тракту, він їсть, розмовляє, дивиться мультики", — сказала Горбунова-Рубан.

Стан дівчинки стабільний.

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