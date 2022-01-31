Упродовж доби 31 січня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують сильний вітер, 25-30 м/с, значний мокрий сніг, хуртовину та ожеледицю на дорогах. Крім того, рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку третього рівня у горах Івано-Франківської області.

Про це Суспільне інформує управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

"Протягом доби 31 січня в області та в місті очікується сильний західний вітер, 25-30 м/с. Також — значний мокрий сніг, хуртовина. На дорогах збережеться ожеледиця (II рівень небезпечності, помаранчевий). У горах Івано-Франківської області через снігопади та хуртовини — значна сніголавинна небезпека (III рівень)", — йдеться у дописі.

30 січня через сильні пориви вітру та сніг на дорозі Долина — Грабів — Цінева, що на Івано-Франківщині, утворилися снігові перемети до двох метрів заввишки.

Що відомо

У січні 2022 року рятувальники Івано-Франківщини провели дві пошуково-рятувальні операції у Карпатах. Загалом у 2021 їх було 140, третина – взимку. Надзвичайники рекомендують мандрівникам, які вирушили у гори, завантажувати спеціальний мобільний застосунок "Порятунок у горах".

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