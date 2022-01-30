Газова "подушка безпеки" та санкції проти Росії. Боррель розповів про план ЄС

Європейський Союз може почати закуповувати газ у США, Азербайджану та Катару у разі припинення його постачання з Росії. Також ЄС готує санкції проти РФ, які можуть завадити реалізації її стратегічних цілей.

Про це у своєму блозі написав високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ми маємо бути готові на випадок, якщо дипломатія зазнає поразки. Ми розглядаємо різні варіанти та сценарії", — зазначив дипломат.

Він також повідомив про підготовку санкцій проти Росії, які "завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі". Крім того, ЄС розглядає заходи експортного контролю, які матимуть довгостроковий ефект та мають позбавити Росію продукції, необхідної для реалізації її стратегічних амбіцій. За словами Борреля, держави-члени в Раді ЄС ухвалять рішення про запровадження антиросійських санкцій на основі його пропозиції.

"Я тісно співпрацюю з Комісією, щоб наша спільна пропозиція про заходи щодо здійснення послідувала одразу за моєю першою пропозицією щодо встановлення економічних та фінансових санкцій, щоб рішення ухвалювалися якнайшвидше, якщо це буде потрібно", — написав він.

Голова європейської дипломатії додав, що "Росія веде війну нервів" на міжнародній арені, тому ЄС має зберегти свої.

Про газову кризу в Європі

Ще з осені 2021 року Росія поступово скорочує транзит газу до Європи попри зростання цін на нього. Як наслідок, у європейських країнах (і в Україні також) зросли ціни на опалення і виробництво низки товарів, які потребують блакитного палива. Так, із жовтня 2021-го Росія припинила транзит газу через Україну до Угорщини, а протягом 10-16 січня 2022-го транзит упав до чотирирічного мінімуму. На цьому тлі "Нафтогаз України" подав скаргу до Європейської комісії проти російського "Газпрому", звинувативши його у зловживанні своїм становищем на європейському ринку газу.

Росія заперечує закиди України та європейських країн і стверджує, що у зростанні ціни на газ винна сама Європа, яка, по-перше, прагне перейти від довготермінових контрактів на купівлю газу на спотові ціни; по-друге, гальмує введення в експлуатацію "Північного потоку-2"; і по-третє, відмовляється від використання альтернативних енергоносіїв через наміри перейти на "зелену" енергетику.

У середині січня Reuters повідомив, що Вашингтон провів перемовини з кількома компаніями щодо екстреного постачання скрапленого природного газу до Європи в разі, якщо Росія вторгнеться в Україну. Тоді джерела в енергетичній промисловості США розповіли, що через дефіцит газу на глобальному ринку збільшити експорт до Європи вони не зможуть. Згодом ЗМІ поінформували, що США ведуть перемовини з видобувачами газу на Близькому Сході, в Азії та Північній Африці, щоб ті могли забезпечити Європу газом у разі ескалації з боку Росії.

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