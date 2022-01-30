Миколаївська боксерка виборола бронзову нагороду на чемпіонаті України

Миколаївська спортсменка Катерина Бурковська здобула бронзову нагороду на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років. Змагання тривали з 24 по 30 січня в Тернополі.

Про це повідомляє речник федерації боксу України Павло Добрянський.

У ваговій категорії до 66 кілограмів Катерина Бурковська у півфіналі поступилась по очках майбутній переможниці змагань киянці Марині Стойко – 0:5.

Також бронзову нагороду виборола представниця Хмельницького Анастасія Петришина, яка у своєму півфінальному поєдинку поступилася майбутній срібній призерці Наталі Меріновій.

Загалом на змаганнях брали участь понад двісті спортсменів з усіх областей України та міста Києва.

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